25.12.2016, 14:18 Uhr

Die Flüchtlingskrise stand im Zentrum der Weihnachtspredigt von Bischof Ägidius Zsifkovics

„Unsere Gesellschaft nicht kälter machen“

EISENSTADT. Das Hochfest der Geburt Jesu im Eisenstädter Martinsdom wurde von ORF und ZDF im gesamten deutschen Sprachraum übertragen.Millionen von Fernsehzuschauern konnten so eine Predigt von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics verfolgen, die die Flüchtlingskrise in den Mittelpunkt stellte.„Jesus 2016 ist auf einem Flüchtlingsboot unterwegs. Die Weihnachtsgeschichte ist vor 2000 Jahren dort entstanden, von woher heute Menschen aus dieser Region kommen“, so Bischof Zsifkovics, der auch die richtigen Worte zum Terroranschlag in Berlin fand: „Einem solchen feigen Anschlag, darf es nicht gelingen, unsere Gesellschaft zu destabilisieren, zur entsolidarisieren und kälter zu machen. Die Antwort auf Terror darf niemals Unbarmherzigkeit gegenüber den Notleidenden, Opfern und Verfolgten sein.“

„Gelebte Barmherzigkeit“

Zsifkovics dankte auch den Menschen, die Flüchtlinge versorgt und aufgenommen haben: „Diese Menschen haben die Weihnachtsgeschichte und Herbergssuche zur gelebten Barmherzigkeit gemacht.“