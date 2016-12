Leithaberger Kirschen in Turin

13.12.2016, 10:56 Uhr

„Perfekte Plattform“

„Die Terra Madre war eine perfekte Plattform für uns, die besonderen Kirschprodukte vom Leithaberg vor einem internationalen und sehr interessierten Publikum zu präsentieren und Bewusstsein für die besonderen Kirschen und die Bewahrung der Kulturlandschaft der Region zu schaffen“, berichtete Andrea Strohmayer, die als eine von zwei Delegierten aus dem Burgenland vor Ort war.

Erhaltung alter Sorten

Einzgartigkeit schmecken

5.000 Bäume

Das Slow Food Presidio (Schutzraum) Leithaberger Edelkirsche wurde im Sommer 2016 gegründet. Kirschenproduzenten und -veredler haben sich strenge Qualitätsanforderungen für nachhaltige und qualitativ hochwertig erzeugte Produkte auferlegt. Darüber hinaus haben sie sich das Ziel gesetzt, die Erhaltung alter Kirschbaumbestände und die Vermehrung alter Sorten am Leithaberg zu forcieren.„Mit unseren acht Sortenraritäten möchten wir verstärkt die Einzigartigkeit der einzelnen alten Kirschensorten schmeckbar machen“, fasst Obfrau Rosemarie Strohmayer zusammen.Große Mengen sind dabei vorerst nicht zu erwarten, denn von manchen Sorten gibt es zum Teil weniger als fünf Bäume. Mit der Auspflanzung von Jungbäumen wurde bereits begonnen, diese werden aber erst in zehn Jahren im Ertrag stehen.Der Anbau der Kirschen in der Region Leithaberg (Donnerskirchen, Purbach, Breitenbrunn, Jois, Winden) reicht ins 18. Jahrhundert zurück und hatte seine Blüte mit bis zu 15.000 Kirschenbäumen in der Nachkriegszeit. Viele der Bäume fielen der modernen Landwirtschaftstechnik zum Opfer, der Bestand wurde auf insgesamt 5.000 Bäume reduziert.