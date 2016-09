Mario Dalpra stellt in Oslip aus

OSLIP. Ab 7. Oktober werden neben Skulpturen auch Bilder und kleinere Objekte von Mario Dalpra in der Cselley Mühle in Oslip ausgestellt. „Meine erste Reise im Alter von 17 Jahren führte mich in diese Region. Beim Besuch des Skulpturengartens in St. Margarethen stieß ich erstmals auf die Cselley Mühle, die mich damals schon beeindruckte. Seitdem bin ich mit ihr verbunden”, freut sich Dalpra auf die Soloausstellung.