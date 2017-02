Messeratacke in Eisenstädter Asylheim

03.02.2017, 15:55 Uhr

Nicht der erste Zwist

Zwischen den beiden Männern, die sich mit einem Afghanen und einem Mann aus Bangladesch seit drei Monaten ein Zimmer teilen, war es schon des öfteren zu Streitigkeiten, die in tätlichen Auseinandersetzungen endeten, gekommen.So auch am Vormittag des 30. Jänners. Dieser Streit, bei dem es um angeblich geliehenes Geld ging, flammte in den Abendstunden erneut auf und sorgte für den tätlichen Angriff. Bei den vier Messerstichen wurde auch die Lunge getroffen, das Opfer musste ins Spital gebracht werden.

Der Tathergang

Festnahme ohne Widerstand

Der Täter bezichtigte das Opfer des Alkohol- und Drogenmissbrauchs, umgekehrt störte die Lärmbeslästigung im Zimmer.Am Abend des Angriffs hielten sich beide in ihrem Zimmer auf, als einige Freunde zu ihnen kamen. Dies hat das spätere Opfer gestört. Es kam zum Streit mit dem Täter, woraufhin das 26-jährige spätere Opfer den Raum verließ. Nachdem die Freunde gegangen waren, nahm der 24-jährige Täter sein Abendessen zu sich. Plötzlich kam der 26-Jährige in diesen Raum, beschimpfte den 24-Jährigen, worauf es vorerst zu einer Rangelei kam. Der 24-jährige zückte ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein.Andere Bewohner wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und brachten den lebensgefährlich Verletzten zum Eingangsbereich. Anschließend verständigte ein Mitarbeiter des Asylheimes Polizei und Rettung. Beim Eintreffen der Beamten saß der Täter ruhig und gefasst im Büro der Heimleitung. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.