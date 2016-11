25.11.2016, 17:05 Uhr

Pädagogisch wertvoll

„Kinderspiel“ – das sind Katharina Terdy-Kreuzberger und Stefan Terdy aus Siegendorf – haben sich ein hehres Ziel gesetzt: nämlich Kinder „moralisch auf Vordermann“ zu bringen! Und das machen sie mit den mannigfachen Mitteln des Musiktheaters. Eine halbe Stunde wird geprobt, eine halbe Stunde wird gespielt, gesungen und getanzt.Die Kinder schlüpfen sowohl in die Rolle des bösen Dorfbewohners als auch in die des gefühllosen Roboters. Sie lernen wie es ist, in einer anderen Haut zu stecken und bemerken, dass Worte und Handlungen Konsequenzen haben.