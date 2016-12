Nikolaus und Krampus im Ruster Seniorenheim

13.12.2016, 13:44 Uhr

Traditionen und Feste spielen im Seniorenzentrum eine große Rolle. So auch der Tag des heiligen Nikolaus, an dem einige der Bewohner Kindheitserinnerungen wieder aufleben ließen. Denn wie es der Brauch will, fragte der Nikoluas, ob denn alle brav gewesen wären in diesem Jahr. Da hatten die Senioren natürlich nicht zu befürchten und erfreuten sich der Geschenke.

Schöne Erinnerungen

Freudestrahlende Gesichter

Viele der Bewohner/innen wurden an diesem Tag an ihre Kindheit erinnert: „Damals als kleines Kind war das Nikolausfest immer etwas ganz Besonderes. Ich wartete schon Stunden bevor es dunkel wurde auf den Nikolaus“, erinnerte sich Erika Zapula, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Rust, an die Kindheit zurück.Zum Abschluss gab es noch ein gemütliches Kaffeekränzchen, bei dem auch ein kleines Gedicht zum Advent vorgetragen wurde. „Diesen Tag werden wir noch lange in schöner Erinnerung behalten, denn es gab viele freudestrahlende Gesichter“, ist sich Klara Vososobe, Leiterin des Sozialzentrums in Rust, sicher.