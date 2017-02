Partnerstadt: Oberbürgermeister a.D. Christian Zoll verstorben

03.02.2017, 12:21 Uhr

Eisenstadt : Landeshauptstadt |

Die Stadt Bad Kissingen verliert in dem Verstorbenen eine hochgeachtete Persönlichkeit. Christian Zoll war von 1990 bis 2002 Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen und hat in diesen Jahren der Stadt Bad Kissingen entscheidende Impulse verliehen, die die Stadt noch heute prägen.

Insbesondere wird die einmalige KissSalis Therme der Eisenstädter Partnerstadt für immer mit seinem Namen verbunden sein. Auszeichnung und Anerkennung wurden ihm durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Bad Kissingen im Jahre 2014 sowie durch die Verleihung des Ehrenrings der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt in Jahre 1994 zuteil.

„Christian Zoll war Eisenstadt sehr verbunden und hat noch heute viele Freunde in unserer Stadt. Noch viele Jahre nach seiner Zeit als Oberbürgermeister von Bad Kissingen hat er gerne Eisenstadt besucht bzw. Besuch aus Eisenstadt empfangen“, erklärt Bürgermeister Mag. Thomas Steiner.Der Dipl. Volkswirt Christian Zoll wurde am 27. März 1941 in Bad Kissingen geboren und verstarb am 30. Jänner 2017. Das Begräbnis findet am Freitag, dem 3. Feber, in Bad Kissingen statt. Dem Verstorbenen zu Ehren hisst die Stadtgemeinde vor dem Rathaus die schwarze Flagge.