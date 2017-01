RAINBOWS-Gruppen: Unterstützung für Scheidungskinder

24.01.2017, 15:54 Uhr

Zwölf Gruppentreffen

In zwölf wöchentlichen Gruppentreffen werden die Kinder von speziell ausgebildeten Mitarbeitern angeregt, ihre Gefühle rund um die Trennung auszudrücken – im kreativen Tun, gestaltend, spielerisch oder erzählend. Sie finden Verständnis und Gehör für ihre Wut, ihre Trauer und einen Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen. Durch die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen erfahren auch die Eltern Entlastung in einer Zeit, in der sie selbst sehr belastet sind. Ergänzend zu den Gruppentreffen der Kinder finden zudem drei begleitende Elterngespräche statt.

Treffen im ganzen Land

Die Gruppen starten im März in Eisenstadt, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart, Pinkafeld, Güssing und Jennersdorf. Willkommen sind alle Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren, für Jugendliche zwischen 13 und 17 werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten.Anmeldungen für die einzelnen Gruppen sind noch bis zum 10. Februar möglich.Mehr Informationen bei Uli Bülow unter 0676/83730313, rainbows@caritas-burgenland.at. oder www.caritas-burgenland.at/rainbows