„Rainbows“: Hilfe in besonderen Situationen

17.01.2017, 14:13 Uhr

Individueller Support

Alleinstehende und Eltern erhalten nach Todesfällen besondere und individuelle Unterstützung und Entlastung. „Wir wollen den Kindern in dieser stürmischen Zeit Halt geben und ihnen in ihrer neuen Lebenssituation Perspektiven aufzeigen. Wir können auf die spezielle Familiensituation jedes einzelnen Kinds eingehen“, so Rainbows-Landesleiterin Uli Bülow.

Dunst bedankt sich



Infos, Gruppen und Kontakt

„Kinder leiden unter der Trennung. Sie sind es gewohnt, Eltern zu haben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, stürzt für die betroffenen Kinder die Welt ein. Eltern dürfen nicht vergessen, dass es um das Kinderwohl geht. Deswegen finde ich die Arbeit von Rainbows so wichtig und bedanke mich für ihren Einsatz“, so Familienlandesrätin Verena Dunst abschließend.Neue Rainbows-Gruppen für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 12 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten im März in Eisenstadt. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten. Weitere Infos über Rainbows erhalten Sie bei Uli Bülöw am Bründelfeldweg 75 in Eisenstadt, unter 0676-83730313, rainbows@caritas-burgenland.at oder auf www.rainbows.at