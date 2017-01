Rotes Kreuz sucht Blutspender

17.01.2017, 10:41 Uhr



Nächster Termin: Breitenbrunn am 4. Feber

„Bitte kommen sie Blutspenden“, ersucht Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuzes. „Aufgrund der Grippewelle und Erkältungen konnten weniger Menschen Blut spenden. Zudem waren viele Spender über die Feiertage verreist“, so Kerschbaum. „Gleichzeitig haben die Spitäler viel Blut angefordert“, erklärt Kerschbaum die Kombination, die zu den kritischen Lagerbeständen führte.„Um die Versorgung zu gewährleisten, brauchen wir jetzt Menschen mit Herz, die sich durch die freiwillige und unentgeltliche Blutspende engagieren“, sagt Kerschbaum.Die nächste Blutspende im Bezirk findet im Breitenbrunner Feuerwehrhaus am 4. Feber von 9-12 und von 13-14.30 Uhr statt.Ebenfalls spenden können Sie am 5. Feber im Sozialzentrum in Trausdorf von 9-12 und von 13 bis 15.30 Uhr.Nähere Informationen erhalten Sie unter 0158900900 bzw. unter blut@roteskreuz.at