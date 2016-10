Sanfter Tourismus für Hornstein

02.10.2016, 20:31 Uhr

„Der sanfte Tourismus spielt für die Gemeinde eine bedeutende Rolle, zumal wir nicht eine klassische Tourismusgemeinde sind. Trotzdem haben wir kulinarisch und landschaftlich einiges zu bieten. Diese Vorzüge möchten wir hervorheben und noch mehr Gäste in unsere Gemeinde locken“, stellt VBgm. Christoph Wolf seine Visionen vor. „Wir können mehr, als vielleicht bekannt ist!“

Hornstein bietet gerade für Kurzurlauber oder Tagestouristen die perfekte Idylle am Fuße des Leithaberges. Eine Pension, zwei Gasthäuser, zwei Kaffeehäuser, drei Heurige, viele Sport- und Bewegungsstätten sowie jede Menge Kunst, Kultur und Historie kann die Marktgemeinde aufwarten. Durch die lange Geschichte der Gemeinde wird das Ortsbild vom historischen Forsthaus, der Burgruine und zahlreichen Denkmälern geprägt.Exemplarisch bewerben Jaitz und Wolf drei Tourismusakzente:• Bewegungsarena: Der Örtliche Tourismusverband Hornstein arbeitete im Jahr 2014 intensiv mit dem Tourismusausschuss-Obmann VBgm. Christoph Wolf zusammen, um die „Bewegungsarena Hornstein“ zu etablieren. Dabei wurden sechs Nordic-Walking und Laufstrecken am Gemeindehotter Hornsteins geplant, vermessen und beschildert. Alle Strecken und Infos unter www.hornstein.at/bewegungsarena• Walderlebnisweg: Hornstein bietet im Föhrenwald zwei Walderlebniswege an, die Kindern spielerisch an mehreren Stationen die Tiere des Waldes vorstellt und lehrt. Diese Lehrpfade sind frei begehbar und können ebenso von Jugend- und Kindergruppen, Schulklassen oder Kindergartengruppen besucht werden. Alle Details unter www.hornstein.at/walderlebnisweg• Panorama-Tour: Hornstein zeigt sich nun für Bekannte und Weithergereiste im 360-Grad-Stil. Mit einem Kugelpanorama der Firma Skyability kann man digital von fünf Standorten aus das gesamte Ortsgebiet sowie die Seesiedlung aus der Vogelperspektive betrachten. Man kann sich somit schon ein Bild von Hornstein aus der Ferne machen. Mehr unter www.hornstein.at/panoramaAls Gemeinde Hornstein freuen wir uns über Ihren Besuch!