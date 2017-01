Seniorentaxi für Zagersdorf

02.01.2017, 09:46 Uhr

Mobillität für Ältere

Das „60plusTaxi“ macht ältere Menschen mobil. Ein Arzttermin, der Einkauf oder der Besuch von Verwandten und Bekannten ist für ältere Menschen ohne PKW oder öffentliches Verkehrsangebot oft ein großes Problem. „Tatsächlich kann nur jemand am heutigen Gesellschaftsleben teilnehmen, der auch mobil ist“, meint Bernhard Dillhof, Geschäftsführer der Fachgruppe Taxi in der Wirtschaftskammer.

„Gutes Angebot“

„Mit dem 60plusTaxi haben wir speziell für die ältere Generation ein attraktives Angebot in unserer Gemeinde geschaffen. Es erhöht die Verkehrssicherheit sowie die Mobilität und leistet einen wichtigen Beitrag, dass unsere älteren Mitbürger ihren Lebensabend in der eigenen Gemeinde verbringen können“, freut sich Zagersdorfs Bgm. Helmut Zakall.Und Bernhard Dillhof abschließend: „Ein großes Dankeschön gilt allen am Projekt beteiligten Gemeinden, die die Taxifahrten finanziell fördern und ihre ältere Bevölkerung mobil machen.“