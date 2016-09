So viele wie noch nie: 150 Teilnehmer bei Regionalbahn-Tagung in Eisenstadt

27.09.2016, 09:44 Uhr

Öffentliches Verkehrsnetz unabdingbar

Für das Burgenland sei ein funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz insbesondere für die Pendler, die Lebensqualität in der Region, die Wirtschaft und nicht zuletzt für den Tourismus und die Freizeitgestaltung unabdingbar geworden, betonte etwa Landesrätin Astrid Eisenkopf bei der Tagung.„Auch aus der Sicht des Klimaschutzes besteht ein erhebliches Interesse daran, den öffentlichen Nahpersonenverkehr auszubauen. Dabei ist ein attraktives, leistungsfähiges Regionalbahnnetz eine wichtige Voraussetzung“.

Ausbau und Verbesserungen

"Nicht stehen bleiben"

Das Burgenland setze seit Jahren auf umweltfreundliche Mobilität und investiere jährlich rund 17,5 Mio. Euro in den Ausbau und Verbesserungen des Öffentlichen Verkehrs. "Das ist dreieinhalbmal so viel wie noch im Jahr 2000", so Eisenkopf. Derzeit würden mit der bislang größten Bahnhofsoffensive im Burgenland rund 60 Mio. Euro in die Attraktivierung und Modernisierung von Bahnhöfen investiert.Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner forderte bei der Tagung vor allem kürzere Fahrzeiten: "Attraktiver öffentlicher Verkehr ist für alle Städte von großem Vorteil. Auch Eisenstadt profitiert natürlich von der Regionalbahn. Durch die Elektrifizierung der Strecke zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See wurde bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Trotzdem gilt es, nun nicht stehen zu bleiben und den Anschluss zu verpassen. Vom Bahnhof in die Innenstadt sind es gerade einmal zehn Gehminuten. Hier gilt es, die Chance zu nutzen und diese kurzen Wege durch ebenso kurze Fahrzeiten zu ergänzen."