Stimmungsvoller Advent im Turm

18.12.2016, 12:52 Uhr

Benefizveranstaltung für die Renovierung des Kalvarienberges

Der, diesowie derführten gemeinsam am 17.12.2016 die Benefizveranstaltung für die Renovierung des Kalvarienberges im stimmungsvollen Ensemble des Pulverturms am Lionsplatz in Eisenstadt durch.Bgm. Mag. Thomas Steiner und Stadtrat Skarits begrüßten die Gäste, Propsteipfarrer Mag. Wilhelm Ringhofer berichtete über das Projekt der Renovierung des Kalvarienberges, Peter Opitz führte durch das Programm. Altbischof Dr. Paul Iby, namhafte Künstler (u.a. Kammersängerin Dagmar Schellenberger, Christine Steiner, Herbert Zechmeister, Silvia Freudensprung-Schöll), Musikgruppen (Ton in Ton, Caledonian Pipes and Drums Burgenland, Dreiklang Großhöflein, Bauernkapelle St. Georgen, Musikschule Eisenstadt) sowie die Königliche Eisenstädter Schützengesellschaft stellten sich unentgeltlich zur Verfügung und unterhielten das Publikum mit Musik, Gesang und Lesungen von 14 - 20 Uhr. Die Frauenbewegung und der Seniorenbeirat sorgte für die Verpflegung der Gäste, derfür Glühwein und Punsch. Eine gelungene Adventveranstaltung in einem herrlichen Ensemble für einen guten Zweck.Herzlichen Dank allen Spendern!Wir wünschen allen unseren Freunden ein Frohes Fest und alles Gute für 2017!