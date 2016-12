Was Taxifahrer dürfen und müssen (und was nicht)

20.12.2016, 08:32 Uhr

Was muss ein Taxi können?

Taxifahrzeuge müssen eine Außenlänge von mindestens 4115 mm aufweisen, mindestens vier Türen haben und dem Fahrgast ein bequemes Ein- und Aussteigen ermöglichen. Eine Schiebetür darf an Stelle zweier Türen angebracht werden. Eine funktionierende Klimaanlage sowie ein "ausreichend beleuchtbares, gut sichtbares Schild" mit der Aufschrift „Taxi” sind Pflicht. Ist ein Taxi besetzt oder außer Betrieb, so muss die Beleuchtung des Schildes ausgeschaltet sein.In Gemeinden, in denen verbindliche Tarife festgesetzt sind, müssen Taxifahrzeuge mit einem beleuchtbaren Fahrpreisanzeiger ausgestattet sein. Im Fahrzeuginneren sind zudem der Name und der Standort des Gewerbetreibenden sowie das behördliche Kennzeichen des Fahrzeuges und gegebenenfalls die Tarifsätze am Armaturenbrett ersichtlich zu machen.

Der Fahrbetrieb

Wechselgeld für 50 Euro Pflicht

Für Taxis besteht innerhalb von Gemeinden, in denen Tarife festgesetzt sind, Beförderungspflicht, sofern durch die Erfüllung des Auftrages nicht gegen eine sonstige Rechtsvorschrift verstoßen wird. Hat der Taxilenker bei Erhalt seines Fahrauftrages oder während der Fahrt hinsichtlich der Sicherheit etwa im Hinblick auf die Tageszeit, das Fahrziel oder die Fahrtstrecke Bedenken, so kann er die Beförderung oder Weiterbeförderung ablehnen.Der Taxilenker hat zudem den kürzestmöglichen Weg zum Fahrziel zu wählen, wenn nicht der Fahrgast etwas anderes bestimmt. Auf Verlangen muss der Taxilenker Auskunft über die Fahrtstrecke und die voraussichtliche Zeitdauer der Fahrt, über den Tarif, den voraussichtlichen Fahrpreis und die Einrichtung des Fahrpreisanzeigers geben.Jeder Taxilenker hat so viel Wechselgeld mit sich zu führen, dass er auf eineGeldnote von 50 Euro herausgeben kann. Zudem hat der Taxilenker dem Fahrgast auf dessen Verlangen eine ordnungsgemäße Rechnung auszufolgen. Auch interessant: Andere Personen oder Tiere dürfen nur mit Zustimmung des auftraggebenden Fahrgastes mitbefördert werden.