HERBST-KABARETT mit Gerhard Leutgeb & Joe Pinkl

Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz , Doktor-Karl-Renner-Straße 1 , 2491 Neufeld an der Leitha AT

Programm: Kompromisslos - Das Musikkabarett

Ticket: VVK € 18,-- bei Stadtgemeinde Neufeld / Abend: € 21,--



Zwei Männer, ein Wort,… oder so?!

Die beiden Musiker, Komponisten und Textautoren Gerhard Leutgeb und Joe Pinkl machen sich in ihrem Programm „Kompromisslos“, mit einer Unzahl an Instrumenten bewaffnet, auf eine humorvolle Reise rund um das Thema Kompromiss.

Kompromisslos komisch, spannend und unterhaltsam durchwandern sie die unterschiedlichsten menschlichen Gefilde und Lebenslagen, um letztendlich zu erkennen, dass man es ohne Kompromiss im Leben oft gar nicht leicht hat! Denn eines ist gewiss, das Leben ist ein…