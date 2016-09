am 30.09.2016

7061 Trausdorf An Der Wulka

Josef Koinegg GmbH & Co KG

Das „Narrisch guate Herbstkabarett“ ist am 28. und 29. Oktober 2016 zum letzten Mal zu Gast in der wunderschönen Seewinkelhalle im Hotel & Feriendorf Vila Vita in...