Szenische Lesung von Erich und Inge Sedlak - Buchpräsentation im Rahmen von Literatur

, Doktor-Karl-Renner-Straße 1 , 2491 Neufeld an der Leitha AT

Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz , Doktor-Karl-Renner-Straße 1 , 2491 Neufeld an der Leitha AT

Eintritt freie Spende

Anschließend gemütliches Zusammentreffen mit dem Autor bei Getränken und kleinem Imbiss



Roman von Erich Sedlak

Den Spuren folgen in die Dunkelheit



Inhalt: Nach dem Tod seiner Mutter entdeckte der Autor Erich Sedlak in deren Nachlass einen Handkoffer. In diesem befanden sich Briefe, Dokumente und Fotos, die das faszinierende und ebenso ergreifende Schicksal von Mutters Schwester Leopoldine darstellten. Davon inspiriert verfasste Erich Sedlak daraufhin einen Roman - die Geschichte einer großen und dennoch unerfüllten Liebe seiner Tante zu einem deutschen Geschäftsmann, die vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges spielt und Wien, London und Hamburg zum Schauplatz hat.



Erich Sedlak

wurde in Wien geboren und lebt in Wiener Neustadt. Jahrzehntelang war er hier neben seiner schriftstellerischen Arbeit auch als Papiergroßhändler tätig, ehe er sich im Jahr 1994 ausschließlich dem Schreiben widmete.

Sedlak ist Mitglied

- des Internationalen und Österreichischen P.E.N.-Clubs

- des Österreichischen Schriftstellerverbandes

- des Literaturkreises Podium und Präsident

- des P.E.N.-Landeszentrums Niederösterreich



Er veröffentlichte 22 Bücher (Romane, Satiren, Lyrik, Märchen), Hörspiele, Theaterstücke und Fernsehdrehbücher, und erhielt für sein Werk bedeutende Literaturpreise.