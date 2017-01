Wochengewinnspiel: 1 Buch „Cartoons vom Meister - Politisches und Unanständiges"

11.01.2017, 09:26 Uhr

war prägend für Generationen.Meisterwerke der Karikatur, mit Genialität auf den Punkt gebracht - immer dort, wo es am meisten wehtat. Mit einleitenden Worten seiner Wegbegleiter Peter Pilz, Herbert Lackner, Heinz Sichrovsky und Josef Votzi.Deix at his best!Manfred Deix war ein Chronist unserer Gesellschaft – kein Politiker, kein Würdenträger, kein Repräsentant war sicher vor seinem Zeichenstift. Dank seiner pointierten, unverwechselbaren Karikaturen bleiben uns Zeitgeschichte, Regierungen und Skandale in ewiger Erinnerung. Genauso wie Ihr Meister.

