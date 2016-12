Wochengewinnspiel: 1 Buch „Lexikon der Verschwörungstheorien"

14.12.2016, 11:12 Uhr

Es gibt Kopernikus' heliozentrisches Weltbild und es gibt den Antichtristen.Es gibt Galileo Galileis Fallgesetze und es gibt Yin und Yang.Jenseits der uns bekannten, auf Fakten beruhenden Naturwissenschaften begegnen uns, deren Geheimnis uns noch lange oder sogar für immer verwehrt bleibt. Oder gibt es eigentlich kein Geheimnis? Und dann war da auch noch etwas namens..., Kultautor der, entführt mit dem "Lexikon der Verschwörungstheorien" die Leser nicht ohne Augenzwinkern ins unheimliche Zwielicht der geheimnisvollen Mächte dieser Welt.

Gewinnspiel

Von den Verschwörungstheorien der "Albioni Consilting and Research" bis zu den Theorien, die der Zapruder-Film über Kennedys Ermordung hervorgerufen hat, ist dieses Lexikon zum einen Teil ein Panoptikum menschlicher Dummheit, eine Sammlung von teilweise irren und schrägen Ideen, es bringt aber zum anderen auch Informationen zu Geheimbünden und präsentiert Verschwörungstheorien, die den Leser länger beschäftigen werden .....Gewinnfrage richtig beantworten und mit etwas Glück gewinnen!Diefindest du in derSolltest du diese Zeitung nicht zuhause haben, kannst du sie in unseremnachlesen. Natürlich kannst du all unser anderen Ausgaben auch online durchblättern Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!