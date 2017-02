Wochengewinnspiel: 1 Buch „Rose, Schwein & Feigenblatt – 12 ungewöhnliche Zutaten, 100 ausgefallene Rezepte"

08.02.2017, 11:32 Uhr

, immer auf der Suche nach. Mit diesen experimentiert sie und erfindet süße und saure Gerichte, die sie mit fünf Freundinnen testet, verbessert, ausbaut …

Gewinnspiel

Und so wurden für den Banddie besten Ideen und Rezepte zu einer ganzen Reihe von aromatischen Pflanzen versammelt.Margot Van Assche ist auch Ärztin und Expertin für gesunde Ernährung, Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten. Daher gibt es Hinweise auf Varianten ohne Milchprodukte und Gluten.Wie man in demsieht, ist auch die Fotografin ein äußerst kreativer Geist, sie organisiert internationale Events und fotografiert aus Leidenschaft.Dieses Buch lädt nicht nur zum Schmökern ein, sondern es nimmt Sie mit auf eine spannende Reise zu Aromen und Geschmackssensationen, die Sie so nicht erwartet hätten. Gute Reise und bon appetit!Gewinnfrage richtig beantworten und mit etwas Glück gewinnen!Diefindest du in derSolltest du diese Zeitung nicht zuhause haben, kannst du sie in unseremnachlesen. Natürlich kannst du all unser anderen Ausgaben auch online durchblättern Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!