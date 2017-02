Wochengewinnspiel: 1 Buch „So schmeckt Österreich"

01.02.2017, 16:04 Uhr

Daslädt ein zu einer, zu ihren Betrieben, zu ihren Landschaften, zum Kosten und zum Genießen. So abwechslungsreich die Natur ist, so vielfältig ist das Angebot der Speisen und Getränke.

Gewinnspiel

"So schmeckt Österreich" präsentiert die Geschichte der typischen regionalen Lebensmittel, Berichte und Anekdoten rund um diese Produkte und Tipps, wo man sie erwerben kann. Dazu finden sich Infos zu der Gegend, in der die Produkte hergestellt werden oder zu weiteren feinen lokalen Schmankerln.Sie sind eingeladen, die landschaftlich wunderschöne „Salamistraße“ in Kärnten entlang zu fahren und bei Bauern einzukehren oder zu einem „Kürbisfest“ in die Retzer Gegend zu reisen, wo am Abend hunderte Kürbisse das Dorf erleuchten und köstliche lokale Kürbisprodukte auf Verkostung warten.Gewinnfrage richtig beantworten und mit etwas Glück gewinnen!Diefindest du in derSolltest du diese Zeitung nicht zuhause haben, kannst du sie in unseremnachlesen. Natürlich kannst du all unser anderen Ausgaben auch online durchblättern Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!