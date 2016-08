Wochengewinnspiel: Buch "Wer hat das Ave Maria geklaut?"

31.08.2016, 10:40 Uhr

? Aber wußten Sie, dass es gar nicht von ihm stammt und dass es noch viel weniger Barockmusik ist, sondern zwei Jahrhunderte später in der Stube eines italienischen Musikgelehrten entstand?Oder Sie hören Händels berühmtes Largo bei einer Hochzeit? Es eröffnete ursprünglich eineüber den antiken Feldherrn Xerxes.Zur Trauung erklingt in der KircheEr wurde für Shakespeares romantischen Bühnenjux „Ein Sommernachtstraum“ komponiert und hat sich erst später in die Kirche verirrt.Ravels Bolero? Keine Komposition – nur eine Instrumentationsstudie …

So und ähnlich erzählt sich die die sich – berühmt geworden, aber zweckentfremdet – in immer neuen klanglichen Verkleidungen durch die Musikgeschichte winden. zeichnet die oft erstaunlichen und überraschenden Geschichten rund um diese Ohrwürmer nach und bringt dabei eine Fülle von musikhistorischem Wissen auf amüsante und eingängige Weise den Lesern näher.