Bierbaum präsentierte neuen 5er BMW

15.02.2017, 16:33 Uhr

Moderne Businesslimousine

Der BMW 5er sei die Verkörperung der modernen Businesslimousine. Dank seines dynamischen und gleichzeitig eleganten Auftretens erfülle er überzeugend die Erwartungen, die heute an ein Fahrzeug seiner Klasse gestellt werden: ästhetische Athletik und Freude am Fahren auf dem neuesten Stand der Technik. Sein Selbstverständnis: neue Standards setzen.Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,9–6,5. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 159–149. Erhältlich ab 51.181,20 €.