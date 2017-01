CETA/TTIP-Volksbegehren: Burgenland das erfolgreichste Bundesland

31.01.2017, 10:39 Uhr

30.346 Burgenland haben das Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA unterschrieben.

13,11 Prozent der Wahlberechtigten

EISENSTADT (uch). „Wie bei vielen anderen Themen sind wir wieder Vorreiter, wenn es um Bürgerbeteiligung geht“, zeigte sich LH Hans Niessl angesichts des vorläufigen Ergebnisses des Volksbegehrens gegen die Handelsabkommen erfreut.So unterschrieben insgesamt 30.346 Menschen im Burgenland für das Volksbegehren. Das sind 13,11 Prozent der Wahlberechtigten, und damit der größte Anteil aller Bundesländer.

Die „stärksten“ Bezirke

Niessl: „Kein Politiker dürfte die Zustimmung geben“

Die unterschriftstärksten Bezirke im Burgenland waren Neusiedl am See (6.372 Unterschriften), Oberwart (5.011) und Eisenstadt Umgebung (4.553).„Jetzt geht es darum, die ,Giftzähne‘ bei diesen Freihandelsabkommen zu ziehen. Ich erwarte mir hier eine ernsthafte und realitätsnahe Auseinandersetzung im Nationalrat zu diesem Thema“, so Niessl, der nun auch seine Parteikollegen unter Druck setzt: „Aus heutiger Sicht dürfte kein österreichischer Politiker die Zustimmung zu den Freihandelsabkommen geben.“