Erfolgreicher Jahresauftakt des ÖAAB Burgenland

25.01.2017, 15:59 Uhr

„Die Mindestsicherung ist zu hoch. Leistung muss mehr wert sein – daher müssen Berufstätige mehr verdienen als jene, die auf Sozialleistungen angewiesen sind“, betont ÖAAB-Landesobmann Bernhard Hirczy beim gestrigen ÖAAB-Jahresauftakt.

Der ÖAAB Burgenland hat am gestrigen Dienstagabend seinen Jahresauftakt im Weingut Migsich in Antau abgehalten. Als Ehrengäste konnten Landesparteiobmann Thomas Steiner, Klubobmann Christian Sagartz und Landesgeschäftsführer Christoph Wolf begrüßt werden. „Wir haben einen klaren Auftrag: Einsatz für die besten Rahmenbedingungen der Arbeitnehmer. Dazu gehören sichere und neue Arbeitsplätze, Verbesserungen für Pendler und vor allem ein finanzierbares Sozialsystem“, unterstreicht der ÖAAB-Landesobmann.



SPÖ lässt Pendler im Regen stehen

„Wir fordern eine Neugestaltung der Mindestsicherung“, so Bernhard Hirczy und erhält dafür Zustimmung des ÖAAB-Landesvorstandes und der mehr als 100 Gäste in Antau. „Dabei geht es auch um die Rettung unseres Sozialsystems. Wir brauchen eine Reduktion der Kosten und müssen Österreichs Attraktivität als Zielland eingrenzen.“„Pendler werden immer mehr zu Kasse gebeten. Die SPÖ hat alle Versprechen gebrochen und lässt die Pendler im Regen stehen“, spricht ÖAAB-Geschäftsführer Michael Ulrich ein weiteres wichtiges ÖAAB-Thema an. Burgenländische Pendler erleben schwierige Zeiten: „Die SPÖ verspricht seit Jahren Verbesserungen. Aber sie versagt bei ihrem angeblichen Einsatz für die burgenländischen Pendler.“Die Pendler werden auch in Wien abgezockt, so der ÖAAB-Geschäftsführer zur Einführung des Parkpickerls in den Wiener Außenbezirken: „Dadurch entstehen für die burgenländischen Pendler erhebliche Mehrkosten. Auch hier werden sie von der SPÖ allein gelassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Pendler immer zur Kasse gebeten werden!