Kern will Neuwahlen und Rot-Blau auch auf Bundesebene

25.01.2017, 08:36 Uhr

„Die SPÖ-Strategie ist klar erkennbar: Kern will Neuwahlen und versucht, die ÖVP dafür verantwortlich zu machen. Rot-Blau auf Bundesebene steht vor der Tür“, erklärt Landesparteiobmann Thomas Steiner.

Als „leicht durchschaubares Politspiel“ kritisiert Thomas Steiner Kerns Neuwahlabsicht. „Zuerst in einer eigenartigen Rede teils unrealistische und teils absurde Forderungen aufstellen und dann mitzuteilen ‚wer nicht nach meiner Pfeife tanzt, kann nicht regieren‘, ist ein plumper Versuch aus der Koalition abzuspringen. Aber es wird Kern nicht gelingen, damit den Absprung der SPÖ aus der Koalition zu rechtfertigen und dafür die ÖVP verantwortlich zu machen. Kern hat, wie in der SPÖ üblich, nur eines im Sinn: nämlich Machterhalt. Rot-Blau steht offensichtlich auch auf Bundesebene vor der Tür.“„Wenn es der Kanzler ernst mit Österreich meint, muss er seine Politik der Inszenierung und Illusion aufgeben und endlich beginnen zu arbeiten“, so der ÖVP-Landesparteiobmann und zählt auf: „Eine bundesweite Reform der Mindestsicherung ist ausständig, es braucht flexiblere Arbeitszeiten und eine echte und rasche Entbürokratisierung für Unternehmen.“