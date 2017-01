ÖVP-Initiativen für die Landtagssitzung

25.01.2017, 12:08 Uhr

„Als starke Alternative in diesem Land starten wir mit starken Anträgen in die erste Landtagssitzung im neuen Jahr. Wir werden weiterhin unsere Ideen und die Anliegen der Burgenländerinnen und Burgenländer einbringen und als Gegenpart zum rot-blauen Einheitsbrei auf das Burgenland aufpassen“, so Klubobmann Christian Sagartz zu der morgigen Landtagssitzung.

Den jungen Menschen die besten Chancen bieten

ÖVP fordert Vollverschleierungs-Verbot an öffentlichen Orten

Diagnose Ärztemangel: ÖVP für Erhaltung des Hausarztes

„Die Anforderungen der Arbeitswelt werden immer komplizierter. Vor allem junge Menschen sind in der schnelllebigen, digitalisierten Welt gefordert. Sie brauchen eine fundierte Ausbildung und müssen unter anderem flexibel, belastbar, mobil und innovativ sein. Hier muss die rot-blaue Landesregierung durch entsprechende Maßnahmen die idealen Rahmenbedingungen setzen“, stellt der Klubobmann fest.Die ÖVP Burgenland hat ihre Vorschläge zum Top-Jugendpaket eingebracht: Im Burgenland ist ein standortunabhängiger Internetzugang für alle Menschen durch kostenloses WLAN an öffentlichen Plätzen zu ermöglichen. Für eine erfolgreiche, individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft ist eine qualitative und zeitgemäße Ausbildung wichtig. Die Bildungseinrichtungen im Burgenland müssen durch ein gezieltes Förderprogramm unterstützt werden, um den Unterricht im Bereich Digitalisierung ausbauen zu können. Die Ausstattung der Klassen mit Notebooks und Tablets ist dabei ein wichtiger Schritt.„Wir fordern auch eine gezielte Unterstützung von Startups im Burgenland, um Kosten und Risiken für eine Unternehmensgründung zu senken. Mit Co-Working-Spaces in Technologiezentren und kostenfreier Finanzberatung würden wir Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern eine ideale Grundlage für ihr neu geschaffenes Unternehmen bieten“, so Sagartz.Die Vollverschleierung ist Symbol einer Gegengesellschaft und erschwert die Integration. Erfolgreiche Integration fordert Anpassung. „Aus unserer Sicht hat eine vollverschleierte Frau kaum eine Chance in der Gesellschaft integriert zu werden. Die Vollverschleierung widerspricht der österreichischen Werteordnung. Jeder Mensch in Österreich muss akzeptieren, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Somit gibt es keinen Raum für Gewalt an Frauen oder für die Unterdrückung von Frauen. Wer sich gegen diese Bekenntnisse stellt und sich nicht anpassen will, kann nicht Teil unserer Gesellschaft werden“, mahnt Sagartz und unterstreicht die Forderung der ÖVP Burgenland nach einem Vollverschleierungsverbot: „Wir setzen uns für eine Verbot der Vollverschleierung auf öffentlichen Plätzen ein.“„Zu diesen Themen, Top-Jugendpaket und Vollverschleierungsverbot, bringen wir Anträge in den Landtag ein. Wir hoffen dabei auf breite Zustimmung aller im Landtag vertretenen Parteien, denn diese Themen beschäftigen Österreich und das Burgenland“, hält Sagartz fest.Lang genug hat die SPÖ beim drohenden Ärztemangel weggeschaut. „Erst nach einem Aufschrei der ÖVP Burgenland sehen Nießl und seine blauen Steigbügelhalter die Wichtigkeit in diesem Thema“, sagt Sagartz und fordert: „Unser Maßnahmenpaket liegt auf dem Tisch: Die Volkspartei Burgenland kann sich für Ärzte etwas Ähnliches wie Ausbildungsverträge in der Wirtschaft vorstellen. Das Land könnte Stipendien vergeben. An diese Stipendien wäre dann etwa die Verpflichtung verknüpft, im Burgenland fünf oder mehr Jahre als Arzt zu arbeiten. Pro Jahr sollen 20 Stipendien für Jung-Ärzte seitens des Landes ausgeschrieben werden.“„Weiters wollen wir den Hausarzt flächendeckend im Burgenland erhalten. Dazu müssen wir den Standort Burgenland für Ärzte attraktiv machen. Denn wir wollen die beste medizinische Versorgung für alle Burgenländerinnen und Burgenländer. Leider finden wir dazu keine Anhaltspunkte im Budget. Unsere Gesundheit darf nicht krankgespart werden!“, unterstreicht Sagartz und ergänzt: „Das Land Burgenland muss auch die Möglichkeiten für Gruppenpraxen erleichtern, Arzt-Arzt-Anstellungen ermöglichen und Förderungen für neu niedergelassene Ärzte beschließen.“„Die Gesundheit und allem voran die Bekämpfung des Ärztemangels ist ein wichtiger Punkt der ÖVP Burgenland, leider bleibt die rot-blaue Landesregierung auch hier nur Ankündigungsriese“, ist Sagartz verärgert und ergänzt: „Das Versagen von Rot-Blau spiegelt sich auch im Jagdgesetz wider und ist ein gutes Beispiel für rot-blaues Pfuschen.“