ÖVP präsentiert junge Kraft vor Ort

13.01.2017, 12:00 Uhr

Die kommende Generation hat die Zukunft klar im Blick: Mit dem jüngsten Bürgermeister Burgenlands aus Badersdorf zeigt sich die Volkspartei Burgenland auch für die junge Generation als starke Alternative und jüngste politische Kraft.

Mit Daniel Ziniel, 23 Jahre jung aus Badersdorf, gibt es in der ÖVP Burgenland nun den jüngsten Bürgermeister im Burgenland, den zweitjüngsten österreichweit. „Die jungen Menschen haben als kommende Generation die Zukunft klar im Blick, es sind in keiner anderen Partei so viele junge Menschen am Wort wie bei der Volkspartei. Umso mehr freut es uns, dass Daniel Ziniel das höchste Amt der Gemeinden übernimmt und wir hoffen, noch mehr junge Menschen für ein politisches Engagement in den Gemeinden zu begeistern.“, so Landesparteiobmann Thomas Steiner. Die ÖVP Burgenland greift bewusst junge Ideen und Themen auf und setzt auf die Arbeit mit jungen Menschen im Land und in den Gemeinden, wie etwa die Digitalisierung, moderne Mobilität oder Aus- und Weiterbildung.

Wolf: Politik für die nächste Generation

Daniel Ziniel ist eine junge Kraft vor Ort

„Wir stehen für eine junge und moderne Politik, die Arbeit mit der Jungend lebt von Veränderung und dabei ist es wichtig, am Ball zu bleiben und die ständig ändernden Interessen der jungen Menschen aufzugreifen.“, so Landesparteiobmann Thomas Steiner abschließend.„Die ÖVP Burgenland macht Politik für die nächste Generation, mit ehrlichen Anliegen und dem Willen etwas zu bewegen.“, sagt Landesgeschäftsführer Christoph Wolf.Auch im Hinblick auf die diesjährigen Gemeinderatswahlen im Herbst steht fest: Die Gemeinden erfüllen wichtige Funktionen und Aufgaben im Land. Sie sind die Basis und das Fundament des Landes. „Bei der Gemeinderatswahl wollen wir unser starkes Niveau halten. Die ÖVP Burgenland ist ein verlässlicher Partner für ihre 306 Ortsparteien. „Unsere Bürgermeister, Vizebürgermeister und die Gemeinderäte sind unsere starke Kraft vor Ort, dabei sind 207 Gemeinderäte unter 35 Jahren“, zeigt sich Christoph Wolf erfreut über den Zusammenhalt der Partei im Land und das Engagement der Jungen in den Gemeinden. Besonders erfreulich ist, dass sich auch viele junge Menschen mit den Werten und Anliegen der ÖVP identifizieren.Mit Daniel Ziniel stellt Badersdorf nun den jüngsten Bürgermeister der ÖVP Burgenland. Der neue junge Bürgermeister ist hoch motiviert und hat schon einige Ideen für sein Badersdorf: „Wir möchten ein angekauftes Wohnhaus in zwei schöne Gemeindewohnungen für junge Familien umbauen. Mir ist es als Bürgermeister wichtig, jungen Menschen in wirtschaftlich schwachen Gebieten einen attraktiven Lebensraum zu schaffen um der Abwanderung entgegenzuwirken.“Dem Bürgermeister aus Badersdorf ist es ein Anliegen, die bereits geschaffenen Projekte zu erhalten, da diese das Ortsbild von Badersdorf verschönern und die Begeisterung der Badersdorfer auf sich ziehen.Daniel Ziniel will nach dem Motto „In alten Spuren neue Schritte setzen“ handeln und für seine Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr haben.