Trausdorf setzt auf Bürgerbeteiligung

Dabei wollen die SP-Funktionäre alle Haushalte besuchen und Ideenkarten verteilen.Dadurch soll der Bevölkerung die Möglichkeit zur Mitgestaltung gegeben werden.„Wir wollen den Menschen dort, wo sle leben und wo ihre Kinder groß werden die Möglichkeit gebe, mitgestalten zu können“, erklärt KO Robert Hergovich das Projekt. „Ich kenne kein Bürgerbeteiligungsprojekt im Burgenland in diesem Ausmaß“, spricht er die Besonderheit an.

Kleine und große Visionen

Vieles umgesetzt

Der Ideen-Briefkasten

Für Bgm. Viktor Hergovichs Vision ist es dabei einerseits, ein Zukunftsprogramm für Trausdorf zu schreiben, andererseits sollen dadruch jedoch auch Kleinigkeiten Gehör finden: „Oft sind es eben Kleinigkeiten, die schnell behoben werden können und bei der Bevölkerung für Zufriedenheit sorgen.“Bürgerbeteiligung habe für die SPÖ Trausdorf bewährte Tradition, erklärt SPÖ-Ortsparteivorsitzender Klubobmann Robert Hergovich: "Viele Projekte wurden heuer in Trausdorf umgesetzt: Straßenbeleuchtung, Zebrastreifen, Buswartehäuschen, Nahversorger, Volksschule, Arztordination und vieles mehr - zahlreiche dieser Aktivitäten wurden von Trausdorfern angeregt. Daher laden wir gleich nach den Feiertagen ein, neue Ideen für Trausdorf einzubringen", so Hergovich.„Wenn jemand in Trausdorf eine Idee hat, dann kann sie einfach auf die Postkarte geschrieben und anonym in den eigens aufgestellten 'Ideen-Briefkasten' am Dorfplatz geworfen werden, direkt bei den Funktionären oder per Mail deponiert werden. Die Gemeinde wird die eingelangten Ideen regelmäßig auswerten und über das Internet präentieren.