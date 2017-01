24 Stunden Burgenland Extrem: am 27.1. rund um den See

19.01.2017, 09:10 Uhr

Dort werden sie die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit spüren, das Potenzial ihrer Willenskraf ausschöpfen und sich selbst und andere wettbewerbsfrei in Extremsituationen erfahren. Alles in einer freudigen Dichte und wertschätzenden Atmosphäre, die in der heutigen Zeit rar geworden ist.

Ein Abenteuer

Der Weg des Lebens

Die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour ist ein großes Abenteuer, ein Weg zu neuen Erfahrungen, zu lebenslangen Freundschaften und auch ein Weg zu sich selbst. Jeder Teilnehmer ist ein Baustein dieser Tour und bestimmt durch sein Tun und mit jedem Schritt oder Pedaltritt diesen besonderen Spirit der Bewegung: Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung, Freude, Teamgeist und Hilfsbereitschaft, aber auch Mut zur Aufgabe."Der Weg rund um den Neusiedler See, die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour, wird oft als Weg des Lebens bezeichnet. Darüber freuen wir uns. Um diesen Weg für alle Teilnehmer möglichst sicher zu gestalten, bitten die Veranstalter alle Autofahrer am 27. Jänner rund um den Neusiedler See um besondere Vorsicht und Rücksichtsnahme.