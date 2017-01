07.01.2017, 17:16 Uhr

Neuer Teilnehmerrekord bei der Extremtour rund um den Neusiedler See

120 Kilometer rund um den Neusiedler See

Was 2012 mit 60 wagemutigen Sportlern begann entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer großen Bewegung. Wenn am 27. Jänner 2017 rund 2.400 Teilnehmer bei der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ an den Start gehen, bedeutet das neuen Teilnehmerrekord und die mit Abstand größte Veranstaltung dieser Art in Österreich.Die Mehrzahl der Teilnehmer – rund 1.700 – haben sich für die legendäre Original-Route der Extrem Tour entschieden. Das heißt 120 Kilometer rund um den Neusiedler See laufen oder walken – mit Start und Ziel in Oggau.

Neu: Final Trail

Neu: Lakemania Trail

„Wohltuende Erschöpfung“

Nachdem in den vergangenen Jahren für viele Teilnehmer in Apetlon Endstation war, gibt es heuer die Möglichkeit, in dieser Gemeinde neu zu starten und den Vorjahres-Weg fortzusetzen. Bei diesem „Final Trail“ bleiben aber immer noch 60 Kilometer, die zu bewältigen sind.Neu ist heuer der „224 Meilen Lakemania Trail“. Eine Extrem-Tour für Radfahrer mit drei Runden (360 Kilometer) rund um Neusiedler See.„Wir wollen Menschen in Bewegung bringen und sie das gute Gefühl der wohltuenden Erschöpfung wieder entdecken lassen“, so das Ziel der Veranstalter, die heuer auch den Umweltgedanken einfließen haben lassen. So bekommt jeder Teilnehmer mit dem Startpaket einen Mehrweg-Becher.„Die Tour wächst, und damit auch unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt. Wir ersparen damit der Umwelt rund 60.000 Wegwerf-Becher“, so die Veranstalter.