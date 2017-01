Lukas Mössner ist UFC-Löwe

08.01.2017, 22:02 Uhr

Am 19.Dezember präsentierte Rolf Meixner in einem Gespräch mit dem Vorstand seinen Plan und einen Wunsch-Co-Trainer mit Lukas Mössner. Diesem Wunsch entsprechend und unter großer Mithilfe des ASV Draßburg können wir heute Lukas Mössner präsentieren!

Einerseits wird Lukas als Spieler die UFC-Löwen verstärken und mit seinen neuen, jungen Kollegen versuchen, die nötigen Tore für die Mission " Klassenerhalt" zu erzielen. Andererseits wird Lukas als Trainer der U-23 und als Co-Trainer der Ufc-Löwen in St. Georgen agieren. Durch einen gemeinsamen BLV-Trainer-Kurs 2014 kennen sich Mössner und Meixner bereits. Beide verbindet die Liebe zur systematischen, unkonventionellen Arbeit mit lernfähigen und lernwilligen Spielern, das sich für den jungen Eigenbaukader beim UFC St. Georgen/Eisenstadt bestens eignet. Auch der Ehrgeiz, etwas Besonderes auf nahezu ausschließlich Eigenbauspieler in St. Georgen/Eisenstadt aufbauen zu wollen eint die beiden.Lukas Mössner ist 32 Jahre jung und war zuletzt in der BVZ-Burgenlandliga beim ASV Draßburg engagiert, wo er in 16 Spielen 6 Treffer erzielte. Davor war er unter anderem bei FAC, Pasching, Hartberg oder Eintracht Trier in Deutschland unter Vertrag. Ein komplettes Spielerprofil findet ihr unter dem LinkWir sind sehr froh, dass Lukas Mössner ab sofort dem UFC zur Verfügung steht.An dieser Stelle wollen wir uns beim Vorstand des ASV Draßburg sehr herzlich bedanken, der uns mit der leihweisen Freigabe von Lukas bis zum Sommer 2017 äußerst behilflich war.Wir sind sehr froh, dass Lukas Mössner dem UFC St. Georgen/Eisenstadt ab sofort zur Verfügung steht ,wünschen ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg, alles Gute und eine tolle Saison mit den UFC-Löwen!