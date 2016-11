Top Platzierungen und Bestzeiten für die ESU

23.11.2016, 20:25 Uhr

4. Int. Österr. Kurzbahnstaatsmeisterschaften 17.- 20 November 2016 Graz

In Graz gingen bei den 4. Internationalen österreichischen Kurzbahnmeisterschaften sowie den österreichischen Kurzbahnmeisterschaften der Juniorenklasse in Graz 6 Top Athleten der Eisenstädter Schwimmunion an den Start. Neben österreichischen Vereinen waren auch Vereine aus den Ländern Slowakei, Slowenien, Schweden, Türkei, Tschechien und Ungarn vor Ort. Die Konkurrenz war groß und auch die dreifache Olympiasiegerin von Rio 2016 und mehrfache Weltmeisterin Katinka Hosszú aus Ungarn ging in Graz an den Start. Auch für die Athleten der ESU eine einmalige Gelegenheit sich mit einem Spitzenathleten die Bahn zu teilen. ESU Aushängeschild Jakub Maly konnte nicht dabei sein da er direkt aus seinem Trainingsbecken in den USA zur Kurzbahn WM nach Kanada reisen wird.

In der Männerstaffel mit Marco Ebenbichler, Thomas Narnhofer, Sebastian Stoss und Dietmar Stockinger konnten die Männer über 4×50 Lagen den 3. Platz in der Vorrunde und den 5. Platz im Endlauf der allgemeinen Wertung erzielen.Stefan Keinrath konnte in den Bewerben 1500m Freistil in der nationalen Wertung den 4. Platz und über 800m Freistil in der nationalen Wertung den 5. Platz erschwimmen. Antonia Lair trat in 5 Bewerben an und konnte in allen 5 Bewerben in denen sie an den Start ging ihre Zeiten um einiges verbessern. Auch Thomas Narnhofer und Paul Pfeiffer verbesserten ihre Zeiten und lieferten eine Top Performance ab.Caroline Schwarz schwamm in der Juniorenwertung in den Bewerben 200m und 10mm Rücken jeweils zum 4. Platz. Auch in vier weiteren Bewerben durfte sie sich über weitere Top 10 Platzierungen freuen. Auch Spitzenathlet Dietmar Stockinger konnte sich über 50m Schmetterling über einen 4. Platz in der nationalen Wertung freuen.