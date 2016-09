27.09.2016, 09:44 Uhr

Langer Immobilien sind seit vielen Jahren als Makler im südlichen Niederösterreich und im Nordburgenland tätig

Ihr Objekt – überall ersichtlich

Durch die neu entwickelte Werbetechnologie hat Langer Immobilien die Möglichkeit, ihre Objekte sehr gezielt in allen Plattformen zu steuern. Durch diese Flexibilität haben die Kunden die Chance, ihre Liegenschaft optimal zu bewerben.Zurzeit bewirbt Langer Immobilien in den besten 50 Plattformen – somit sind die Objekte überall zu sehen – zusätzlich wird mit TOP-Platzierungen und Zeitungsinseraten geworben.Durch die langjährige Tätigkeit, haben die Makler natürlich sehr viele Suchkunden. Darüber hinaus hat der Immobiliendienstleister durch ein neues Dienstleistungssystem Zugriff auf rund 400 Partnerfirmen.Das bedeutet, dass kaum ein potenzieller Kunde abhandenkommen kann, da auch andere Makler Zugriff auf die Objekte haben. Will deren Kunde ein Objekt von Langer Immobilien, wird ganz einfach ein Gemeinschaftsgeschäft erarbeitet.In diesem Fall erhält jeder Makler nur die Hälfte der Provision.

Finanzierung ohne banges Warten

Win-Win-Situation

Neben perfekter Werbung ist Langer Immobilien den Kunden auch bei der Kreditvergabe behilflich. Innerhalb weniger Tage weiß die Finanzberaterin Bescheid – das erspart mehrwöchiges banges Warten, ob eine Kreditvergabe in Ordnung geht.Das Ziel ist es, den Kunden so rasch und gut wie möglich bedienen zu könnenund dafür in Zukunft Empfehlungen zu erhalten, da die Zufriedenheit steigt.Als Kunde können Sie nichts verlieren – alle können nur gewinnen.Die Stärke von Langer Immobilien liegt darin, des sie von Verkaufsbeginn bis zum Kaufvertrag unterstützen und beraten! Mit Hilfe der großen Kundendatenbank und guter Bewerbung Langer Immobilien in kürzester Zeit den richtigen Käufer.Langer Immobilien freut sich darauf, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen.Hier kommen Sie direkt zu den aktuellen Objekten von Langer ImmobilienNeusiedler Straße 387081 Schützen am Gebirge+43 (0) 6767549751+43 (0) 268420533