Müllendorf: PET to PET steigerte 2016 Recyclingleistung um neun Prozent

05.01.2017, 15:03 Uhr

870 Millionen Flaschen

Bei PET to PET wird aus gebrauchten und gesammelten PET-Flaschen wieder Ausgangsmaterial für die Herstellung neuer PET-Flaschen. 2016 wurden 21.900 Tonnen PET Material (das sind über 870 Millionen PET Flaschen) recycelt und somit für den nachhaltigen Ressourcen-Kreislauf aufbereitet.

Lob an die Österreicher

Möglich mache diesen Erfolg die hohe Sammelmoral der Österreicher, so das Unternehmen: Das richtige Sammeln der PET-Getränkeverpackungen in der gelben Tonne und im gelben Sack, kombiniert mit der nachfolgenden Verwertung zu lebensmitteltauglichem Recyclat im Bottle-to-Bottle Kreislauf, verlängere die Nutzungsdauer des Wertstoffes PET.Das Unternehmen freue sich vor allem "über die ausgeprägte Sammelmoral und das Recycling-Bewusstsein der Österreicher." Geschäftsführer Christian Strasser: "Unser Vorzeige-Betrieb wächst mit dem Recyclingbewusstsein der Konsumenten, und dies ist für uns auch der Auftrag, weiterhin in Optimierungen der ‚Bottle-to-Bottle‘ Recyclinganlage zu investieren."2017 wolle man weiter in die Verbesserungen der Qualität sowie in die Steigerung der Produktivität investieren.