Podiumsdiskussion zur Problematik des Fachkräftemangels

19.01.2017, 19:00 Uhr

Diskussionsrunde um Moderatorin Barbara Karlich suchte nach Lösungen zur derzeitigen Lehrlingssituation.

MATTERSBURG (fa). Der Landesschulrat Burgenland hatte kürzlich BerufsorientierungslehrerInnen bzw. schulische BildungsberaterInnensowie Lehrlinge der Berufsschulen in die Bauermühle nach Mattersburg zueiner überaus interessanten Podiumsdiskussion geladen, an der zehn hochkarätige Vertreter der Wirtschaft, Interessensvertretungen sowie der Politik teilnahmen.Als überaus kompetente und bestens vorbereitete Moderatorin fungierte die bekannte ORF-Lady Barbara Karlich, die den zehn Diskussionsteilnehmerndas Versprechen abrang, dass alle Kräfte des Landes nur gebündelt die derzeittriste Lehrlingssituation im Burgenland beheben können.Ein wichtiger Lösungsansatz war, das Image der Lehrberufe deutlichzu heben und zu attraktivieren, wobei die duale Lehrlingsausbildung europaweit zu den besten Ausbildungssystemen gehört.Einhelliger Tenor der Teilnehmer war die Tatsache, dass die Lehre bzw. Lehrlingsausbildung attraktiver und flexibler gestaltet werden muss, denn die Lehrlinge von heute sind die künftigen Facharbeiter, die die Wirtschaft so dringend braucht. Schließlich wurde die visionäre Idee geboren, dass es künftigauch eine Berufsschule mit Matura geben sollte, um das Konkurrenzdenkenmit maturaführenden Schulen auszuschalten.