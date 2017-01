Weinbau auf höchstem Niveau aus Großhöflein

27.01.2017, 16:21 Uhr

Die Familie Kollwentz aus Großhöflein ist ein Weinbaubetrieb mit großer Tradition

GROßHÖFLEIN. „Es war 1704, als einer unserer Vorfahren nach Großhöflein gekommen ist. Damals war er vermutlich mittellos, doch er dürfte brav gearbeitet haben. Denn als er 1775 starb, war er bereits im Besitz eines Weingartens“, erzählt Andi Kollwentz vom Beginn einer langen Winzertradition der Familie.Denn über Jahrzehnte hinweg gab es in Großhöflein beinahe ausschließlich bäuerliche Betriebe, meist mit dem Fokus auf Weinbau. „1848 gab es im Ort 120 Familien. Allesamt Bauern mit dem Hauptaugenmerk auf Weinbau“, erzählt der Winzer. Eine von diesen war die Familie Kollwentz. „Heute sind wir in Großhöflein elf flaschenfüllende Betriebe“, spricht Kollwentz von etremer Spezialisierung in den letzten Jahren.

Andi Kollwentz hat den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Heidi 2004 übernommen. „Mein Vater war im Weinbau revolutionär. Bei uns war bei meiner Übernahme so vieles schon da, das hat in anderen Betrieben noch lange gedauert“, schätzt er die Arbeit seines Vaters.Seit 2004 hat nun jedoch Andi Kollwentz das letzte Wort im Weinkeller.„Doch Pension ist zum Glück nicht Ruhestand“, schätzt Kollwentz, dass seine Eltern noch immer mit anpacken: „Mutter und Vater helfen im Weingarten, aber auch in der Kundenbetreuung dort, wo sie den besseren Kontakt haben.“ Auch beim Verkosten im Keller schätzt Andi Kollwentz die Meinung seiner Familie: „Da lässt mein Vater noch immer seine Erfahrung einfließen. Aber schlussendlich trage ich die Hauptverantwortung“, erklärt Kollwentz das problemlose Miteinander.Probleme hingegen ortet Andi Kollwentz anderorts. „Durch die vielen Umwidmungen in Bauland gehen nach und nach Top-Weingartenflächen verloren. Doch wir müssen auf die Erhaltung des Weinbaulands achten. Denn es ist unser kulturelles Erbe, dort kommt die Qualität her, davon hängt auch unser wirtschaftlicher Erfolg ab“, sorgt sich Kollwentz.Keine Sorgen hingegen muss sich der Großhöfleiner über die Zukunft des eigenen Betriebs machen, denn zwei seiner drei Töchter haben sich dem Weinbau verschrieben. „Als Christina sagte, sie geht in die Weinbauschule, war das die Meldung des Jahres. Dort lernt sie das Handwerk von der Pike auf. Barbara hilft in den Ferien bereits mit. Ihre Maturaarbeit handelte vom Weinbau. Nun ist in der Ausbildung etwas in Richtung Weinmarketing angedacht“, sieht Kollwentz den Nachwuchs für die Aufgaben als künftige Top-Winzerinnen gerüstet.