Die letzten Sonnenstrahlen im Herbst genießen

06.10.2016, 00:01 Uhr

Bunte Blätter und die letzten Sonnenstrahlen machen den Herbst zu einer besonders atmosphärischen Jahreszeit.

Durch die Ausdehnung der Wohnfläche mit einer Terrassenüberdachung, können auch die schönen Herbsttage unbeschwert im Freien verbracht werden. Überdachungen aus Edelstahl und Glas können je nach Wetterlage mit unterschiedlichen Funktionen eingesetzt werden. So können die letzten Sonnenstunden in vollen Zügen ausgekostet werden. Integrierte Schiebewände bewähren sich auch bei ungünstigeren Wetterlagen, da sie als Wind- und Regenblocker dienen und die frische Luft bis in die späten Abendstunden hinein genießen lassen. Durch die transparente Ausführung dieser Wände, bleibt der Blick ins Grüne ohne Hindernisse bewahrt. ( www.maurhart.at/Produkte/Überdachungen Ein weiterer Vorteil einer Überdachung ist, dass das lästige Beiseiteräumen Ihrer wertvollen Gartenmöbel bei schlechtem Wetter entfällt.

Überdachungen werden an vielen verschiedenen Bereichen rund um das Haus oder die Wohnung angebracht. Bei Regen und Nebel werden Eingangsbereiche oder Kellerabgänge zu Gefahrenstellen. Einen optimalen Schutz bieten auch hier Überdachungen aus Edelstahl und Glas mit entsprechenden Seitenwänden. Diese Überdachungssysteme sowie viele weitere qualitativ hochwertige und individuelle Projekte werden von dem regionalen Metallverarbeitungsbetrieb Maurhart realisiert. Die Fachkräfte des Unternehmens verwenden bei der Fertigung ausschließlich witterungsbeständige Materialien und sorgen so für anhaltende Zufriedenheit. ( www.maurhart.at/Produkte/Sichtschutz Edelstahl und Glas sprechen aufgrund ihrer vielfältigen Kombinations-möglichkeiten und Materialbeschaffenheit bzw. Witterungsbeständigkeit für sich und lassen sich bei Überdachungen hochwertig verarbeiten. Ob Vordach, Terrassen-, Parkplatz- oder Kellerabgangsüberdachung, eine flexible Gestaltung und die Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse sind bei der Schaffung moderner und gemütlicher Lebenswelten zentral. www.maurhart.at Fotos: Maurhart