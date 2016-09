70 + 11 NEUE Ministrantenkinder in St. Valentin

30.09.2016, 19:14 Uhr

… hier ist der Beweis!

Eine „Fußballmannschaft“ junger MinistrantInnen für Diakon Manuel.

Im September wurden bei in St. Valentin die neuen Ministrantenkinder aufgenommen! Zu den derzeit aktuellen 70 Ministranten, kommen 11 neue Buben und Mädchen dazu. Diakon Manuel: „Wir freuen uns sehr, dass viele Kinder bereit sind, einen Dienst rund um den Altar in der Kirche zu übernehmen. Ein großes „Danke!“ an unser Mini-Team und an die Eltern für die Motivation und diverse Taxidienste.“Wir wünschen euch allen, viel Freude in eurem neuen Kirchendienst und hoffen, dass es euer junges Leben sehr bereichern möge!