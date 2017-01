Bestsellerautorin hält Vortrag in Enns

ENNS. Die Bestsellerautorin Barbara Pachl-Eberhart ("vier minus drei") kommt für eine Lesung nach Enns. Am Mittwoch, 25. Jänner, um 19 Uhr hält die Bestsellerautorin im Pfarrsaal Enns St. Laurenz einen Vortrag. Dieser dreht sich um das Thema "Schmerz: Die spirituelle Bedeutung dessen, was wir vermeiden wollen".„Besser, Schmerzen zu fühlen, als nichts mehr zu fühlen. Besser, zu weinen, zu heulen und brüllen, zu toben, als zusehen zu müssen, wie etwas gefriert. Besser, lebendig zu bleiben ­ auch mitten im Schmerz.“ So lautet die Quintessenz der Erfahrung, die Pachl­-Eberhart durchleben musste.

Vorverkaufskarten sind zum Preis von 15 Euro im Pfarrbüro St. Laurenz erhältlich. An der Abendkasse zahlt man 17 Euro Eintritt.