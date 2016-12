NIEDERNEUKIRCHEN. Der Biohof Pevny lädt am Samstag, 17. Dezember, zur Feier der Wintersonnenwende ein. Bereits zum fünften Mal veranstaltet die Niederneukirchner Familie dieses Fest. Die Feier findet am Biohof Pevny in Niederneukirchen von 10 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind vorhanden.