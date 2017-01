Florianer Ball als Auftakt für kulturelles 2017

12.01.2017, 11:01 Uhr

Der Florianer Ball am Samstag, 21. Jänner, bildet den Auftakt für ein ereignisreiches Jahr.

ST. FLORIAN. Der Florianer Ball geht in diesem Jahr am Samstag, 21. Jänner, über die Bühne. Unter dem Motto "Magic Moments 2017" lädt die ÖVP St. Florian ab 20 Uhr alle Interessierten zum Feiern in die Florianer Halle ein. Der Ball soll den Auftakt für ein ereignisreiches Jahr bilden. Denn: Zahlreiche Veranstaltungen kommen in diesem Jahr auf die Gemeinde und ihre Bewohner zu.Eröffnet wird der Ball durch den Musikverein St. Florian, der im Sommer zum Bezirksblasmusik-Fest lädt. Eine Einlage des Nummer eins Tanzpaares in der Kategorie lateinamerikanische Tänze lockert danach den Abend auf. Auch ein Zauberer aus St. Florian gibt am Samstag sein Können zum Besten. "Riesenseifenblasen" sieht man schließlich bei der großen Mitternachtseinlage. Weitere Highlights des Balls werden die diversen Überraschungen der Florianer Vereine sein sowie das große Gewinnspiel mit Preisen, die es nicht zu kaufen gibt.

Für die passende Musik sorgt die Band intact. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro. An der Abendkasse zahlt man 18 Euro. Schüler und Studenten bezahlen sieben Euro im Vorverkauf.