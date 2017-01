GEWINNSPIEL: 5x2 Karten für den Ennser Gastronomiezirkus gewinnen

ENNS. Alexandra Saidnader und Markus Holley laden am Montag, 13. Februar, zum ersten Gastronomiezirkus. Unter dem Motto "Manege frei für Gast und Wirt" laden die beiden Ennser zum "etwas anderen Ballvergnügen". Die Band "So good" und DJ The Wave unterhalten an diesem Abend die Gäste musikalisch. Die Besucher werden zudem auch kulinarisch verwöhnt. Außerdem warten eine exklusive Mitternachtseinlage und viele Überraschungen auf die Besucher. VIP-Tickets, bei denen alle Speisen und Getränke bereits inkludiert sind, gibt es um 70 Euro im Tourismusverband Enns sowie bei der Firma Saidnader und in den Restaurants La Tavola und Piazzello. Normale Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.

BezirksRundschau verlost 5x2 Karten

Gemeinsam mit der BezirkRundschau verlosen die Veranstalter 5x2 reguläre Eintrittskarten für den ersten Gastronomiezirkus in Enns. Chancen auf den Gewinn haben alle, die bis Montag, 6. Februar, die richtige Antwort auf die untenstehende Frage geben.