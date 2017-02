Krimiautor Bernhard Aichner liest in St. Valentin

ST. VALENTIN. Der bekannte Krimiautor Bernhard Aichner liest am Mittwoch, 1. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek St. Valentin. Er wird aus dem dritten Teil „Totenrausch“ seiner Trilogie vorlesen. Karten für diese Lesungsind bei Buch & Papier Hajek St. Valentin und beim Bürgerservice der Stadtgemeinde St. Valentin (Tel. 07435/505-0) erhältlich.Die Frau, die in das Büro eines Hamburger Zuhälters stürmt, ist verzweifelt. „Ich brauche Pässe für mich und meine zwei Kinder“, sagt sie. Und: „Wenn du mir hilfst, werde ich jemanden für dich töten.“ Es wäre nicht das erste Mal ... Brünhilde Blum. International gesuchte Mörderin. Liebevolle Mutter zweier Töchter. Seit Monaten auf der Flucht. In Hamburg will sie einen Neuanfang wagen. Ausgestattet mit einer neuen Identität, wohnt sie in einem Fischerhäuschen an der Elbe und arbeitet als Aushilfe in einem Bestattungsinstitut. Alles ist gut. Bis zu dem Tag, an dem der Mann, dem sie das neue Glück zu verdanken hat, einfordert, was sie ihm versprochen hat. Sie soll jemanden töten. Einen Menschen, der ihr sehr ans Herz gewachsen ist ...