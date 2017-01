Laos – im Land des wahren Reichtum (Rowin Höfer)

Multivision amDonnerstag, 2. März 2017, 19:30 UhrLaos ist eines der ärmsten und gleichzeitig reichsten Länder der Welt. Wie dieser Widerspruch zu verstehen ist, zeigt der Fotograf und Filmemacher Rowin Höfer bei der Fortsetzung seiner beliebten Multimediashow „Zu Fuß durch die Welt, auf der Suche nach dem was zählt“.Dieses Mal ist er anstatt durch 18 verschiedene Länder zu wandern in nur einem Land geblieben. Zu Fuß, per Fahrrad, Boot und Motorrad hat er mit seinem Cousin innerhalb der letzten drei Jahre eine der wildesten Gegenden der Erde erforscht und dabei verblüffende Geheimnisse aufgedeckt.

Die neue Multimedia-Show beeindruckt mit fesselnden Geschichten sowie höchst spektakulären Aufnahmen und begeistert zudem mit tiefgreifenden Schicksalen und Überraschungen.Online Tickets vorbestellenSie können ganz einfach Karten zu dieser Veranstaltungen vorbestellen. Diese erhalten Sie dann bei unserer Kasse zum Vorverkaufspreis. Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass eine Vorbestellung nur bis 1 Tag vor der jeweiligen Veranstaltung möglich ist!Tickets: erm. € 10,- / VVK € 12,- / AK € 14,-