Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Oliver Twist, dem Waisenjungen mit dem goldenen Herzen, von Bill Sikes, dem Dealer und Dieb, der seinen Bruder finden und retten will und dem nach Geld lechzenden Juden Fagin, der seine Straßenkinder auf die Gassen und Plätze schickt, um Geld zu verdienen. Ein Stück für die ganze Familie, in dem es um die Suche nach Liebe und Hoffnung geht und darum, wie man sich vor dem Schlechten versteckt und sich wehrt. Wer sein Glück wagt und Gutes sehen will , soll dieses Stück sehen. Wer wettet darauf, dass die Schwester gerettet, der Bruder gefunden und die Liebe siegen wird? Fiebern sie mit uns mit!

Abenteuer nach Charles DickensStückfassung von Sebastian A.M. BrummerDo, 20. Oktober 2016 - 20:00 Uhr (Premiere)Sa, 22. Oktober 2016 - 17:00 Uhr AUSVERKAUFTFr, 28. Oktober 2016 - 20:00 UhrSa, 29. Oktober 2016 - 20:00 UhrSo, 30. Oktober 2016 - 17:00 UhrFr, 04. November 2016 - 20:00 UhrSa, 05. November 2016 - 20:00 UhrSo, 06. November 2016 - 17:00 UhrFr, 11. November 2016 - 20:00 UhrSa, 12. November 2016 - 20:00 UhrSo, 13. November 2016 - 17:00 Uhrkarten@sellawie.at+43 676 / 724 49 49