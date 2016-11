Punsch und Glühwein beim Thalinger Adventmarkt

KRNOSTORF. Die Faschingsgilde Thaling lädt am ersten Adventwochenende zu ihrem traditionellen Adventmarkt. Dieser findet am 26. und 27. November beim neu eröffneten Thalinger Hof statt. Nach dem 25-jährigen Jubiläum im vorigen Jahr erstrahlen die Hütten und das Ambiente heuer in neuem Glanz. Gemütliche Stunden können die Besucher mit vorweihnachtlichen Köstlichkeiten genießen.Wer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist, wird vielleicht bei den zahlreich ausstellenden Kunsthandwerkern fündig. Für alle Kinder verteilt das Christkind wieder kleine Geschenke und schickt die Wünsche via „Wünschebaum“ an die Weihnachtswerkstatt.

Der Adventmarkt hat am Samstag, 26. November, von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 27. November, findet der Markt von 11 bis 18 Uhr statt.Weitere Adventmärkte in der Regioni gibt's hier