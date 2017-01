Rot-Weiß-Rot-Ball in der Ennser Stadthalle

Der Rot-Weiß-Rot-Ball der ÖVP Enns ist am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Enns.

ENNS. Schon längst haben die Vorbereitungen begonnen, um den Rot-Weiß-Rot-Ball auch 2017 zum Höhepunkt der Ennser Ballsaison zu machen. Das Programm verspricht wieder höchste Qualität: Die Eröffnung wird von einer Tanzgruppe der Landesmusikschule Enns gestaltet. Es folgt die Einzugspolonaise des Jungdamen- und Jungherrenkomitees von Toptanz Andexlinger. Für die richtige Mischung der Tanzmusik im Großen Saal sorgt die Band "pt art". Im kleinen Saal öffnet wieder die beliebte Disco ihre Pforten. Zu Mitternacht erwartet die Gäste eine coole Hip-Hop-Einlage. Natürlich stehen auch wieder eine Tombola mit exklusiven Preisen sowie kulinarische Schmankerl auf dem Programm.

2x2 Karten zu gewinnen

Karten für den Rot-Weiß-Rot-Ball in Enns gibt es in den Ennser Trafiken um 18 Euro. An der Abendkasse zahlt man 20 Euro. Karten- und Sitzplatzreservierungen sind unter 07223/84581128 bei Andreas Köhler möglich.Die BezirksRundschau verlost gemeinsam mit der ÖVP Enns 2x2 Karten für den Rot-Weiß-Rot-Ball. Chancen auf den Gewinn haben alle, die bis Dienstag, 31. Jänner, die richtige Antwort auf die untenstehende Gewinnfrage geben.