Urfassung von Stille Nacht in der Lorcher Basilika

Enns : Basilika St. Laurenz |

ENNS. Genau 200 Jahre ist es her, dass Joseph Mohr den berühmten Text zu „Stille Nacht“ schrieb, der mittlerweile in mehr als 300 Sprachen übersetzt wurde. Am Sonntag, 25. Dezember, ist diese Urform um 10 Uhr beim Hochamt in der Basilika Enns-St. Laurenz zu hören. hor, Solisten und Orchester werden unter der Leitung von Harald Gründling neben diesem „Welthit“ außerdem Mozarts „Pastoralmesse“ sowie Schnabels „Transeamus“ aufführen und einen stimmungsvollen ersten Weihnachtsfeiertag einleiten.



Hirtenmusikähnliche Rhythmen und schöne Melodien sollen Freude und Frieden verkünden. Am Schluss der Messe wird dann von allen die bekannte, innige Fassung von „Stille Nacht“ gesungen.